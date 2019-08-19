رياضة | "وصيف" بطل مونديال الأندية يدخل ترشيحات تدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وصيف" بطل مونديال الأندية يدخل ترشيحات تدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني السابق لنادي العين الإماراتي والهلال السعودي، ضمن قائمة الترشيحات لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلال المرحلة المقبلة.

وظهرت السيرة الذاتية الخاصة بالمدرب، ضمن عدد من السير الذاتية لبعض المدربين لخلافة مارتن لاسارتي، بعدما تم استبعاد جوسفالدوا فيريرا والأرجنتيني رامون دياز من الترشيحات.

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وتوج ماميتش مع العين، بالدوري والكأس وحصد لقب وصيف كأس العالم للأندية كما فاز مع دينامو زغرب الكرواتي بالدوري 3 مرات والكأس مرتين.

وكان النادي الأهلي قرر توجيه الشكر إلى الأوروجوياني مارتن لاسارتي بعد الهزيمة من بيراميدز سبورت، بهدف دون رد ضمن دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر.