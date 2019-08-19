رياضة | فتح الحجز الإلكترونى لمباراة الأهلى واطلع بره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتح الحجز الإلكترونى لمباراة الأهلى واطلع بره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، على فتح باب الحجز الإلكتروني (اون لاين) لتذاكر مباراة الأهلي وفريق «اطلع برّه» بطل جنوب السودان، في إياب دور ال64 لبطولة إفريقيا، بداية من الثانية عشر صباح الاثنين، وحتى الثانية عشرة من صباح الأربعاء المقبل .

وأوضح المدير التنفيذي، أنه يمكن للسادة حاملي بطاقة الجمهور حجز التذاكر التالية «درجة موحدة – درجة أولى يسار- مقصورة أمامية» وذلك من خلال الرابط التالي:

وتحدد مبلغ 30 جنيهًا للدرجة الموحدة و100 جنية للدرجة الأولى/يسار، و200 جنية للمقصورة الأمامية .

وتقام مباراة الأهلي و”اطلع برّه” يوم23 من أغسطس الجاري على استاد الجيش ببرج العرب , وانتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلى بأربعة أهداف نظيفة