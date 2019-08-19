رياضة | رسالة جديدة تهدد عودة "نيمار" لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة جديدة تهدد عودة "نيمار" لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي تحذيرًا لإدارة النادي، حال الاستغناء عن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق هذا الصيف.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي عقب الخسارة أمام رين بنتيجة (1-2) في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي: "لا يمكن أن نخسر نيمار دون أن نعوضه بصفقة جديدة هذا مستحيل".

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واستبعد توخيل نيمار من تشكيلته للأسبوع الثاني على التوالي وسط شكوك بشأن مستقبله وانتقاله إلى برشلونة الإسباني.