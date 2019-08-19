رياضة | فيريرا يرفض ودياز يبتعد.. المدرب الأقرب لقيادة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيريرا يرفض ودياز يبتعد.. المدرب الأقرب لقيادة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الهولندي تين كات المدير الفني السابق لنادي الوحدة الإماراتي من تدريب الأهلي خلفًا لمارتن لاسارتي الذي تمت إقالته لوداع مسابقة كأس مصر.

وأصبح تين كات أقوى المرشحين بعد رفض البرتغالي فيريرا تدريب الأهلي بدعوى اعتزاله التدريب نهائيًا منذ رحيله عن السد القطري بينما خرج رامون دياز المدير الفني السابق لبيراميدز من الصورة في الوقت الحالي.

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ويرغب مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب في التعاقد مع مدرب أجنبي قوي لقيادة الفريق في الموسم الجديد.