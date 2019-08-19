رياضة | تشكيل بايرن ميونيخ بعد انضمام كوتينيو رسميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل بايرن ميونيخ بعد انضمام كوتينيو رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل نادي بايرن ميونخ الألمانى، في الحصول على خدمات النجم البرازيلى فيليب كوتينيو، لمدة على سبيل الإعارة من برشلونة الإسبانيمع خيار الشراء فى الموسم القادم بمبلغ 120 مليون يورو.

وقد أعلن النادي الألماني رسميا صباح اليوم الأحد عن ضم كوتينيو، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادماً من برشلونة الإسباني

وحرصت شبكة "سكاى سبورت" عن توقع التشكيل المحتمل بعد تعاقد الفريق البافارى مع كوتنيو ، لتعزيز الخط الهجومى للفريق، خاصة بعد رحيل النجمين الهولندى أريين روبن والفرنسي فرانك ريبيرى، نهاية الموسم الماضى.

وجاء التشكيل المتوقع للعملاق البافاري بععد إنضمام كوتينيو كالتالي:

Advertisements

في حراسة المرمى: نوير

في خط الدفاع: ألابا ، لوكاس هيرنانديز ، سولى ، كيميتش

في خط الوسط: تياجو الكانتارا ، توليسو ، كوتينيو

في خط الهجوم: كومان ، جنابرى ، ليفاندوفسكى