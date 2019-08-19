كريستيانو رونالدو يؤدي رقصة طريفة والجماهير تسخر منه.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، سخرية واسعة على المنصات الاجتماعية، وذلك بعدما ظهر في إعلان تجاري لصالح إحدى منصات البيع الإلكتروني في جنوب شرق آسيا.

لاعب فريق ريال مدريد السابق ظهر في مقطع فيديو وهو يركل الكرة، ثم أخذ يؤدي رقصة غريبة، حيث رقص رونالدو في الإعلان وهو يمسك بجهاز في اليد، في إشارة إلى الشراء من منصة البيع الإلكتروني المعروفة باسم “Shopee” .

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وقال معلقون إن كريستيانو رونالدو، الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، ليس في حاجة إلى المال حتى يقبل بإعلان تجاري من هذا القبيل.. وتساءل آخرون: “رونالدو، ماذا فعلت بنفسك؟”، وأرفق آخرون رموز “الإيموجي” الضاحكة، حتى يسخروا من المقطع.

منتقدو الإعلان قالوا: إن الشركة هي الخاسرة في الأمر، لأنها دفعت مبلغا كبيرا لرونالدو، على الأرجح، لكنها لم تستفد منه في إعلان إبداعي يستطيع أن يحقق إعجابا وسط المتابعين.

وإلى جانب أجره المرتفع في الفريق الإيطالي وعدد من المنشآت العقارية والفنادق، يعتمد رونالدو البالغ من العمر 34 عاما، على الإعلانات التجارية، حيث تشير الأرقام إلى أن مداخيله في السنة الجارية وصلت إلى 109 ملايين دولار.