الامارات | 350 درهم مكافأة منتخب مصر بطل كأس العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن 350 درهم مكافأة منتخب مصر بطل كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس اتحاد كرة اليد في مصر هشام نصر، أن مكافأة تتويج منتخب الناشئين ببطولة العالم التي أقيمت في مقدونيا، ستكون 1500 جنيه لكل لاعب، وأشار نصر في تصريحات عبر قناة أم بي سي مصر، إلى أن الإمكانيات المادية الحالية لاتحاد كرة اليد، لا تسعفه لدفع مبالغ أكبر للاعبين.
وقال رئيس اتحاد الكرة اليد: "اللاعبون سيحصلون من الاتحاد على مبلغ 1500 جنيه لكل واحد منهم بعد التتويج بمونديال الناشئين، هذه هي إمكانياتنا ولا نستطيع أن ندفع مبلغ أكبر من ذلك".
وتسببت هذه المكافآة في الكثير من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي المصرية أمس قبل أن يكشف مصدر مسئول بوزارة الشباب والرياضة عن منح 112,500 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بمنتخب الناشئين لكرة اليد بعد التتويج بكأس العالم للمرة الأولى فى تاريخ مصر.
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