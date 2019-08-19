شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو: تدريب الزمالك شرف كبير.. وهدفي حصد البطولات لإسعاد الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الصربي ميلوتين سريدويفيتش «ميتشو»، المدير الفني الجديد لفريق الزمالك، عن سعادته بتولي القيادة الفنية للفارس الأبيض، في ظل الشعبية الجماهيرية الجارفة التي يتمتع بها، وتاريخه الحافل بالبطولات والألقاب المحلية والقارية، مؤكدًا أنه فخور بقيادة أكبر الأندية في القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط .

وأشار «ميتشو»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، إلى أنه قادم لتدريب الزمالك وهدفه الأول هو التتويج بالبطولات والألقاب، خاصة أنه يدرك جيدًا أن الفريق يسعي دائما لتحقيق الانتصارات، ومجلس إدارته وجماهيره هدفهم التتويج بجميع البطولات، مؤكدًا أن تجربته مع القلعة البيضاء إضافة كبيرة لمشواره التدريبي في القارة الأفريقية.

وأضاف المدير الفني الجديد أنه يدخل تحدي جديد مع الزمالك ولديه طموحات كبيرة بتقديم كرة ممتعة، وحصد البطولات من أجل إسعاد الجماهير البيضاء، وتحقيق أهداف مجلس الإدارة الذي كان حريصًا على التعاقد معه.