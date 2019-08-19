شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة فرحة أمهات أبطال كرة اليد بعد الفوز بكأس العالم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصد برنامج «مساء dmc»، فيديو لرصد متابعة أمهات أبطال كرة اليد للمباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس أمام ألمانيا وانتهت بفوز منتخب مصر ببطولة كأس العالم في كرة اليد بنتيجة 32-28.

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كانت قد ترددت أنباء تفيد بأن مكافأة منتخب بطل العالم بعد الفوز في المباراة النهائية، التي سيمنحها الاتحاد المصري لكرة اليد، هي 1500 جنيه فقط لكل لاعب، ما أثار سخرية شديدة وسط الجمهور.

فيما أكد هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، صحة الخبر في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع بفضائية «MBC مصر»، حينما أرجع سبب المبلغ المحدد إلى قلة الإمكانيات المادية، وعدم تحديد اللائحة مكافأة تخص مثل هذا الإنجاز العالمي.