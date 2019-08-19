مبابي يحدد توقيت انتقاله إلى ريال مدريد

الإثنين 19 أغسطس 2019

كتب على احمد

قرر الفرنسى كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل وتحقيق حلم الطفولة.



وارتبط كيليان مبابى بالانتقال إلى ريال مدريد منذ أن كان فى صفوف موناكو وحتى الصيف الحالى، لكن الصفقة لم تتم بسبب تمسك النادى الباريسى باللاعب.

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وفقاً لما نشرته صحيفة "لو بارزيان"الفرنسية، فإن مبابي قرر أن يكون الموسم الحالى هو الأخير له مع باريس سان جرمان، بعدها سينتقل للعب فى ريال مدريد من أجل التقدم خطوة أخرى فى مسيرته الاحترافية.

وأضافت أن مبابى يطمح للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع باريس قبل انتقاله إلى الريال، كما سيسعى للفوز بلقب يورو 2020 مع منتخب فرنسا من أجل الفوز بجائزة الكرة الذهبية.

ويعد النجم الفرنسى كيليان مبابي من أفضل المواهب الصاعدة في العالم إن لم يكن الأفضل بشاهدة الكثيرين، وهناك اعتقاد سائد في وسائل الإعلام ولدى المتتبعين أن مستقبله سيكون في ريال مدريد.

يذكر أن كيليان مبابي يعد اللاعب الأعلى كقيمة تسويقية في العالم، حيث يبلغ سعره بحسب موقع "Transfer Market" 200 مليون يورو، متفوقاً على زميله نيمار الذي تبلغ قيمته السوقية 180 مليون يورو.