موناكو يقدم عرض كبير لاستقطاب ايكاردي من انتر ميلان

الإثنين 19 أغسطس 2019
كشفت شبكة راي سبورت الإيطالية أنّ نادي موناكو الفرنسي قدم عرضا مغريا لنادي الإنتر مقابل التعاقد مع نجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي، خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الشبكة إلى أن النادي الفرنسي عرض على النيراتزوري مبلغ 65 مليون يورو زائد مكافآت مقابل الظفر بخدمات صاحب الـ26 عاما الذي يُعتبر خارج حسابات الإنتر للموسم المقبل.
وتابعت الشبكة أيضا أن موناكو عرض على اللاعب راتبا قدره 12 مليون يورو على عقد لخمس سنوات في محاولة لإقناع مهاجم سامبدوريا السابق في المجيء إلى الدوري الفرنسي.
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