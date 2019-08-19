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كلوب يرسل تهانيه للاعبه السابق المعار في بورنموث

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الإثنين 19 أغسطس 2019

أرسل الألماني يروجن كلوب المدير الفني لفريق الإنجليزي، تهانيه إلى لاعبه السابق في بورنموث، بعدما نجح في إحراز هدف عالمي بمرمى أستون فيلا.

وكان مدرب ​ليفربول​ ​يورغن كلوب​ على اتصال سريع مع ​هاري ويلسون​ بعدما سجل في فوز ​بورنموث​ على ​أستون فيلا​.

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وانضم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى بورنموث في صفقة قرض مدتها موسم واحد من فريق الريدز، وتميز بظهوره الأول مع النادي من خلال تسديدة من مسافة بعيدة ليضع رجال ادي هوي في المباراة ضد استون فيلا في فيلا بارك يوم السبت.

وتمكن بورنموث من الفوز بالمباراة 2-1 وأرسل كلوب رسالة تهنئة إلى ويلسون على هدفه والفوز مع ناديه الجديد.

وعندما انتهت المباراة، تفحص ويلسون هاتفه للعثور على صورة شخصية لكلوب يبدو فيها سعيدا مع قبضة مشدودة وعبارة "حسنًا - كلنا سعداء بك".

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