رسمياً.. رابطة المحترفين الإماراتية تحدد موعد مباراة كأس السوبر بين الشارقة والأهلي

رسميا.. رابطة المحترفين الإماراتية تحدد موعد مباراة كأس السوبر بين الشارقة والأهلي

الإثنين 19 أغسطس 2019

كتب على احمد

حددت رابطة المحترفين الإماراتية موعد مباراة كأس السوبر التي ستجمع بين ناديى الشارقة وشباب الأهلي.



وذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية، أن رابطة المحترفين حددت 14 سبتمبر المقبل موعداً لإقامة مباراة كأس السوبر أولى بطولات موسم 2019-2020 والتي ستجمع بين فريقي الشارقة بطل الدوري وشباب الأهلي بطل كأس رئيس دولة الإمارات.

Advertisements

وأضافت الصحيفة أن استاد آل مكتوم بنادي النصر في مدينة "دبي"، سيستضيف مباراة كأس السوبر بين ناديا الشارقة وشباب الأهلي.

وتوج فريق الشارقة بلقب الدورى الإماراتى للمرة السادسة فى تاريخه في الموسم الماضي بعد الفوز على ضيفه الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى إطار الجولة الـ 25 وقبل الأخيرة من المسابقة.

ورفع الشارقة رصيده إلى 56 نقطة فى الصدارة وحسم اللقب بفارق 3 نقاط عن شباب الأهلى دبى بفضل المواجهات المباشرة، قبل جولة واحدة على النهاية.

أحرز أهداف الشارقة، ايجور كورنادو (هدفين) فى الدقيقتين 30 و57، وويلتون سواريز فى الدقيقة 46، فيما سجل للوحدة ليوناردو فى الدقيقة 40 وسباستيان تيجالى فى الدقيقة 76.