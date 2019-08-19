- 1/2
- 2/2
بايرن ميونخ يعلن عن صفقة كوتينيو بطريقة مبتكرة
الإثنين 19 أغسطس 2019
كتب
على احمد
كشف نادي بايرن ميونخ الألماني عن تعاقده رسمياً مع فيليب كوتينيو لاعب وسط منتخب البرازيل ونادي برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء بطريقة مبتكرة.
ونشر نادي بايرن ميونخ عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، فيديو الإعلان عن صفقة التعاقد مع النجم البرازيلي مستخدماً عبارة "مرحباً كوتينيو".
وكان فيليب كوتينيو وصل إلى مدينة "ميونخ" الألمانية قبل أن ينجح في اجتياز الفحوصات الطبية ويوقع على عقود انتقاله لصفوف البايرن.
يذكر أن برشلونة قد أصدر بيانًا عبر موقعه الرسمي كشف خلاله التفاصيل المالية للصفقة، حيث أوضح أن تكلفة الإعارة بلغت 8.5 مليون يورو، كما سيتحمل البايرن راتب اللاعب بالكامل.
من جانبه، أبدى فيليب كوتينيو سعادته بارتداء قميص بايرن ميونخ قائلاً في تصريحات للموقع الرسمي للعملاق البافاري، "الانتقال إلى البايرن يمثل تحدياً جديدًا بالنسبة لي مع فريق من أفضل الأندية في أوروبا"، مضيفاً: "لدي طموحات كبيرة وأثق في تحقيقها مع الفريق وزملائي الجدد".
كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونخ يعلن عن صفقة كوتينيو بطريقة مبتكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.