بايرن ميونخ يعلن عن صفقة كوتينيو بطريقة مبتكرة

الإثنين 19 أغسطس 2019

كتب على احمد

كشف نادي بايرن ميونخ الألماني عن تعاقده رسمياً مع فيليب كوتينيو لاعب وسط منتخب البرازيل ونادي برشلونة الإسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء بطريقة مبتكرة.



ونشر نادي بايرن ميونخ عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، فيديو الإعلان عن صفقة التعاقد مع النجم البرازيلي مستخدماً عبارة "مرحباً كوتينيو".

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وكان فيليب كوتينيو وصل إلى مدينة "ميونخ" الألمانية قبل أن ينجح في اجتياز الفحوصات الطبية ويوقع على عقود انتقاله لصفوف البايرن.

يذكر أن برشلونة قد أصدر بيانًا عبر موقعه الرسمي كشف خلاله التفاصيل المالية للصفقة، حيث أوضح أن تكلفة الإعارة بلغت 8.5 مليون يورو، كما سيتحمل البايرن راتب اللاعب بالكامل.

من جانبه، أبدى فيليب كوتينيو سعادته بارتداء قميص بايرن ميونخ قائلاً في تصريحات للموقع الرسمي للعملاق البافاري، "الانتقال إلى البايرن يمثل تحدياً جديدًا بالنسبة لي مع فريق من أفضل الأندية في أوروبا"، مضيفاً: "لدي طموحات كبيرة وأثق في تحقيقها مع الفريق وزملائي الجدد".