رسميا.. انتقال كوتينيو إلى بايرن ميونخ لموسم واحد

الإثنين 19 أغسطس 2019

ورفض برشلونة انتقال كوتينيو للفريق البافاري بشكل نهائي، ووافق على إعارته لمدة سنة بشرط دفع الفريق الالماني 19 مليون يورو، منها 11 مليون لفريق ليفربول.

واعلن بايرن ميونخ أن كوتينيو سيرتدي الرقم 10 خلال الموسم الحالي مع الفريق، معربا عن سعادته بالانتقال للفريق البافاري، مشيرا انها خطوة جديدة في حياته الكروسة مع تحد جديد في الملاعب الاوربية.

