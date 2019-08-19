رسميا.. انتقال كوتينيو إلى بايرن ميونخ لموسم واحد

الإثنين 19 أغسطس 2019

كشف فريق بايرن ميونخ الألماني عن تعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم نادي برشلونة الاسباني، على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد فقط.



ورفض برشلونة انتقال كوتينيو للفريق البافاري بشكل نهائي، ووافق على إعارته لمدة سنة بشرط دفع الفريق الالماني 19 مليون يورو، منها 11 مليون لفريق ليفربول.

واعلن بايرن ميونخ أن كوتينيو سيرتدي الرقم 10 خلال الموسم الحالي مع الفريق، معربا عن سعادته بالانتقال للفريق البافاري، مشيرا انها خطوة جديدة في حياته الكروسة مع تحد جديد في الملاعب الاوربية.

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💬 @Phil_Coutinho: "This move is a new challenge for me in a new country at one of the best clubs in Europe. I'm very excited." #ServusCoutinho



Get our new no. 🔟's shirt 👉 https://t.co/GgAjL0cdaZ pic.twitter.com/c2dmhHRoL5 — FC Bayern English (@FCBayernEN) August 19, 2019

FC Bayern English✔@FCBayernEN

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