مدرب نيوكاسل يونايتد: لا يمكنني ان أنزل الملعب لأهزم نورويتش

الإثنين 19 أغسطس 2019

عبر ستيف بروس، مدرب فريق نيوكاسل يونايتد عن استيائه جراء الهزيمة التي لحقت فريقه من الصاعد نورويتش سيتي أمس الأحد.



وتعرض نيوكاسل يونايتد للهزيمة بثلاثية قاسية بدون رد، ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الانجليزي.

وقال: "لا يمكنني ان انزل إلى الملعب معهم، لكن الشيء الوحيد في الإدارة الذي كنت أحاول دائمًا أن أغرسه في فريقي هو أننا نرتكب أخطاء لكن لا يمكنني أن أغفر أداءً كالذي قاموا به خلال المباراة".

وتابع: "لسوء الحظ، لقد حدث بالفعل، وهذه هي المباراة الثانية، لكنني سأبذل قصارى جهدي للتأكد من أن التغييرات ستتم".