الإثنين 19 أغسطس 2019
عبر ستيف بروس، مدرب فريق نيوكاسل يونايتد عن استيائه جراء الهزيمة التي لحقت فريقه من الصاعد نورويتش سيتي أمس الأحد.
وتعرض نيوكاسل يونايتد للهزيمة بثلاثية قاسية بدون رد، ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الانجليزي.
وقال: "لا يمكنني ان انزل إلى الملعب معهم، لكن الشيء الوحيد في الإدارة الذي كنت أحاول دائمًا أن أغرسه في فريقي هو أننا نرتكب أخطاء لكن لا يمكنني أن أغفر أداءً كالذي قاموا به خلال المباراة".
وتابع: "لسوء الحظ، لقد حدث بالفعل، وهذه هي المباراة الثانية، لكنني سأبذل قصارى جهدي للتأكد من أن التغييرات ستتم".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب نيوكاسل يونايتد: لا يمكنني ان أنزل الملعب لأهزم نورويتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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