سانتوس يحافظ على صدارته برغم خسارته أمام كروزيرو​ في الدوري البرازيلي

الإثنين 19 أغسطس 2019 تعرض سانتوس لخسارة فادحة أمام ​كروزيرو​ بهدفين نظيفين، في ​الدوري البرازيلي​، لكنه حافظ على صدارة جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، رغم هزيمته للأسبوع الثاني على التوالي.

ولعب سانتوس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الخامسة بعد طرد لاعبه غوستافو هنريكي. ورفع كروزيرو رصيده إلى 14 نقطة. Advertisements في المقابل، حقق ​ساو باولو​ انتصاره الرابع تواليا بهدف لداني ألفيس ليواصل الصعود في جدول الترتيب. وانتهى لقاء ​باهيا​ أمام جوياس بالتعادل الإيجابي 1-1، في حين سقط فلومينينسي على أرضه بهدف نظيف أمام ضيفه سنترو سبورتيفو ألاجنو. وفاز شابيكوينسي على ضيفه آفاي 1-0 في حين فاز فلامنغو على ​فاسكو دا غاما​ 4-1.

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