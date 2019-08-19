هداف مونديال مقدونيا يقترب من الزمالك...

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جدة - عمرو شويل أخطر حسن وليد هداف منتخب ناشئين كرة اليد مواليد 2000 فى كأس العالم التى اقيمت خلال الأيام الماضية فى مقدونيا وحصدت مصر لقبه، لأول مرة فى تاريخ الفراعنة، ناديه الشمس برغبته فى الإنتقال لصفوف نادي الزمالك. وتضمن خطاب حسن وليد الذى ينشر الخليج 365 صورة منه، توجيه الشكر لنادى الشمس على الوقت الذى قضاه فى صفوفه خلال الفترة الماضية.\

حسن وليد هداف الفراعنة فى مونديال مقدونيا يذكر أن حسن وليد حصل على لقب هداف مونديال مقدونيا برصيد 51 هدف من أصل 81 تصويبة فى ختام البطولة بعد الفوز على ألمانيا فى المباراة النهائية بنتيجة 32 / 28 .

هداف الناشئين يذكر أن حسن وليد حصل على لقب هداف مونديال مقدونيا برصيد 51 هدف من أصل 81 تصويبة فى ختام البطولة بعد الفوز على ألمانيا فى المباراة النهائية بنتيجة 32 / 28 .

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