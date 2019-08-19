شكرا لقرائتكم اتحاد كرة اليد يهدي الفوز للرئيس السيسي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أهدى عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة إتحاد كرة اليد و رئيس بعثة الناشئين فى المونديال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لقب كأس العالم التى حصدته مصر لأول مرة فى التاريخ . و قال عبد الوهاب أن مصر تمتلك كوادر قادرة على تخطى المستحيل ، مشيدا بهذا الجيل الذى يمتلك عزيمة و روح قوية من أجل رفع اسم مصر عاليا . Advertisements و أشاد عبد الوهاب بإنجاز اللاعبين و الجهاز الفنى قائلا فى تصريح لـ "الخليج 365 " ، وعدنا و أنجزنا خارج الأرض . و حصل منتخب ناشئين كرة اليد على اللقب لأول مرة فى التاريخ بالفوز على المانيا بنتيجة 32 / 28 فى النهائى .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد كرة اليد يهدي الفوز للرئيس السيسي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.