شكرا لقرائتكم ننشر رد سبورتينج على توقيع لاعب السلة للأهلي دون علمهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر مجلس إدارة نادى سبورتنج برئاسة أحمد وردة، بيان رسمى بعد الجلسة الطارئة التى عقدها أمس و انتهت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وجاءت الجلسة الطارئة بعد أن وقع إيهاب أمين لاعب فريق سلة سبورتنج، على عقود انتقاله للأهلى، وكذلك رغبة اللعب فى القلعة الحمراء، كما أرسلت إدارة القلعة الحمراء شيك بقيمة 2 مليون وك750 ألف جنيه، كأكبر صفقة فى تاريخ كرة السلة .

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وجاء نص البيان كالتالى ..

نظرا لما أثير من إنتقال لاعب كرة سلة إيهاب محمد محمد أمين للنادي الأهلي.. فقد أجتمع مجلس إدارة النادي بجلسته الطارئة بتاريخ 18 أغسطس2018 و فقد تبين للسادة أعضاء مجلس إدارة بعد المناقشة أن قرار إنتقال اللاعب للنادي الأهلي قد تم بناء على قرار منفرد من رئيس مجلس إدارة النادي دون الرجوع

لمجلس الإدارة النادي بأكمله والسيد الدكتور عضو مجلس الإدارة النادي المفوض من قبل المجلس لشؤون كرة السلة وبناء على ماتقدم فقد أتضح أن السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة النادي قد فوض السيد عامر بركات رئيس اللجنة الرياضية في إتمام عملية إنتقال اللاعب للنادي الأهلي.. وقد قرر مجلس إدارة النادي بناء على ما تقدم بعد إستدعاء اللاعب برفقة أسرته وعدم رغبته في تمثيل النادي مستقبلا إنتقال اللاعب للنادي صاحب الأعلى مقابل مادي نظير للأستغناء عنه والحصول على خدماته وبما يتوافق مع رغبة اللاعب وإتمام عملية الإنتقال وفقا للإجراءات الواجبة الإتباع بخصوص هذا الشأن بما يتفق مع الوائح المتبعة بالإتحاد المصرى لكرة السلة بخصوص هذا الشأن.