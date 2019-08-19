كلوب عن صلاح ورفاقه: يصنعون الفارق.. أحمد الله أنهم لدينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أثنى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على الثلاثي الهجومي للريدز والمكون من محمد صلاح، روبيرت فيرمينو، وساديو ماني.

ليفربول تمكن من الفوز على ساوثهامبتون بهدفين لهدف سجلهما ماني وفيرمينو في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي، بعد أيام قليلة من تتويجه بلقب السوبر الأوروبي، عقب الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح 5-4.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي لليفربول قال كلوب: "لدي لاعبون رائعون دائمًا، لكن لم أمتلك لاعبين من الطراز العالمي".

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وأضاف: "الحمد لله أنهم لدينا، هم يصنعون الفرق، ساديو ماني- بوبي فيرمينو- مو صلاح.. هؤلاء الشباب رائعون حقًا".

وتابع: "إنهم يقومون بتهديد مرمى المنافس بشكل مستمر مهما كانوا متعبين، إنه أمر رائع".

وأتم: "أنا سعيد، بداية الموسم أمر مهم للغاية، لكنه كان مميزًا بالنسبة لنا".

كان ليفربول استهل مشواره في الدوري الإنجليزي بالفوز على نورويتش سيتي برباعية مقابل هدف قبل الفوز على ساوثهامبتون بهدفين لهدف، ويستعد الفريق لمواجهة أرسنال يوم السبت المقبل بالجولة الثالثة من عمر بريميرليج.