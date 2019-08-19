برشلونة يعلن انتقال كوتينيو إلى بايرن.. رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أعلن نادي برشلونة عن توصله لاتفاق مع بايرن ميونخ لانتقال البرازيلي فيليب كوتينيو إلى قلعة البافاري على سبيل الإعارة لمدة موسم 2019/2020.
ونشر النادي الكتالوني بيانًا رسميًا عبر موقعه الالكتروني قال فيه: "توصل برشلونة وبايرن ميونيخ إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب فيليب كوتينيو إلى النادي الألماني لموسم 2019/20".
وأضاف البيان: "سيدفع بايرن ميونيخ 8.5 مليون يورو، كما ينص هذا الاتفاق على خيار شراء من قبل بايرن بقيمة 120 مليون يورو".
كما أعرب نادي برشلونة عن امتنانه وتقديره للاعب البرازيلي على الفترة التي قضاها في صفوف الفريق الكتالوني.
كوتينيو انضم إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2017/2018 قادمًا من ليفربول الإنجليزي، ولم يحظ البرازيلي بفرصة أساسية في صفوف الفريق الكتالوني حيث شارك خلال 75 مباراة في مختلف البطولات سجل 21 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة.
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