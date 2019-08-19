الخليج 365 يحاور.. ثريا "كيري".. المصرية التي خطفت الأضواء في "الأفرو باسكت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت ومحمد علام:

أنهى منتخب مصر للسيدات مشواره في بطولة الأفرو باسكت، التي أقيمت في العاصمة السنغالية داكار، في المركز السابع بعد الفوز على كوت ديفوار بنتيجة 62- 58.

وحصلت ثريا محمد الشهيرة "بثريا كيري" على جائزة هداف البطولة برصيد 85 نقطة، وظهرت لاعبة مصر والنادي الأهلي بمستوى متميز خلال مباريات المنتخب بالبطولة.

ونالت ثريا محمد أكثر من إشادة سواء من الاتحاد الدولي لكرة السلة عبر صفحته على تويتر ومن متابعي اللعبة، نظرا لأدائها المتميز والرائع خلال مباريات المنتخب.

وتواصل الخليج 365 مع ثريا محمد لاعبة منتخب مصر للحديث عن تألقها خلال البطولة وعن إصابتها في مباراة كوت ديفوار والإشادة التي تلقتها من الاتحاد الدولي وبكائها بعد الخسارة أمام أنجولا.

تحدثت ثريا محمد عن إصابتها: "كانت في مباراة كوت ديفوار في الدقائق الأخيرة من الربع الرابع، بعد صراع قوي على الكرة مع لاعبة كوت ديفوار، وطلبتُ من الدكتورة وضع لاصق طبي لكي أكمل المباراة مرة أخرى، مكنش ينفع أسيب الماتش".

وأعربت ثريا محمد عن سعادتها بالفوز على منتخب الكاميرون، نظرا لما يضمه الفريق من لاعبات متميزات، وتحديدا بعد التأخر طوال المباراة، وتحقيق المكسب في الربع الأخير من المباراة، لما يمتلكون من لاعبين متميزين، وأيضا بالإشادة التي تلقتها من الاتحاد الدولي لكرة السلة (الفيبا)، في مباراتي كوت ديفوار والكاميرون، نظرا لكونهما يضمان لاعبات متميزات.

وتحدثت ثريا محمد عن الريمونتادا الرائعة لسيدات مصر أمام الكاميرون، قائلة إن المباراة مهمة لنا من أجل العبور لدور الثمانية، وتحدثنا مع بعض أنه لا بديل على المكسب ومينفعش نخسر المباراة.

وأضافت أنه بالرغم من البداية السيئة في الفترة الأولى، لكننا حاولنا التعويض في الربع الثاني والثالث، وبالرغم من دخولنا في الفترة الرابعة متأخرين بفارق 14 نقطة، لكننا لعبنا بكل إصرار وعزيمة، وكان هدفنا المكسب، وكنا نقاتل على كل كرة، وكنا بنلعب بروح واحدة وإيد واحدة، ونجحنا في الفوز بالمباراة.

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وتحدثت ثريا عن الخسارة أمام موزمبيق، قائلة: منتخبات موزمبيق وأنجولا ونيجيريا والسنغال هم الأقوى في البطولة، ويتميزون عنا بالقوة بالبدنية واللياقة العالية، لكننا أفضل مهاريا بصورة كبيرة، وأضافت أن أغلب عناصرهم محترفات في أوروبا وأمريكا، على العكس تماما فلاعبات مصر كلها من الدوري المحلي باستثناء لاعبة واحدة محترفة.

وذكرت ثريا محمد عن فرض لرقابة لصيقة عليها خلال مباراتي موزمبيق وأنجولا، وتحديدا في مباراة المنتخب الأنجولى التي شهدت رقابة قوية ولصيقة، وأضافت لاعبة مصر أن خوض المنتخب لأربع مباريات متتالية أمر مرهق للغاية.

وذكرت ثريا محمد أن المنتخب كان هدفه التواجد في المربع الذهبي، أو على الأقل التواجد ضمن الـ6 الأوائل، من أجل التأهل للمشاركة في تصفيات المؤهلة للأوليمبياد، قائلة: نفسنا نتأهل الأوليمبياد، وأضافت ثريا أنها كانت تأمل في الفوز على أنجولا، لكي يتواجد المنتخب ضمن المراكز الـ6 الأوائل، معربة عن حزنها لخسارة مباراة أنجولا، خاصة أن الخسارة كانت في الوقت القاتل وبفارق باسكت ( نقطتين).

وعن بكائها بعد الخسارة أمام أنجولا فكان لأنها شاهدت الثلاثة شهور التي خاضها المنتخب كإعداد للمنتخب كأننا لم نفعل شيئا، لأن الحصول على السابع أو الثامن لم يفد شيئا، هدفهم من البطولة كان المربع الذهبي أو الدخول ضمن الـ6 الأوائل، وهو لم يتحقق.

وبسؤالها عن حلم الاحتراف الخارجي، أكدت ثريا محمد أنها ستوافق على الاحتراف في أوروبا حال تلقيها عرضا، وأتتها فرصة للاحتراف الخارجي، وأفصحت ثريا عن تلقيها عرضا للاحتراف بدوري الجامعات الأمريكية، في الماضي عندما دخلت الجامعة، لكنني رفضت العرض، وندمت على هذا القرار.