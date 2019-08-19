الروبي يكشف لمصراوي كواليس ليلة التتويج بمونديال ناشئي اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- جهاد عرابي:

تحدث حماده الروبي مدرب حراس منتخب مصر للناشئين لكرة اليد، وأحد أساطير حراسة المرمى في مصر ونادي الزمالك سابقا، عن انجاز الميدالية الذهبية بالمونديال.

وتوج منتخب مصر للناشئين لكرة اليد بالميدالية الذهبية وكأس العالم للمرة الأولى في التاريخ بعد الفوز على ألمانيا في المباراة النهائية بالبطولة التي اقيمت بمقدونيا.

وقال الروبي في تصريحات لـ"الخليج 365" "الحمد لله على ما حققناه من انجاز، لم نكن نتوقع الوصول لهذا اللقب".

وأكمل "لم نقم بالاعداد الكافي أو خوض مباريات ودية قوية تؤهل هذا المنتخب لكي يصل لتلك المرحلة، عكس منتخب 1998".

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وواصل "منتخب 98 لعب ما يقرب من 25 مباراة دولية، وهو عكس ما حدث مع منتخب الناشئين".

وأضاف "قبل المباراة النهائية قام حسين زكي بعرض فيديو تحفيزي للاعبين، مجدي أبوالمجد هو الأخر قام ببث فيديوهات تم ارسالها من لاعبي الفريق الأول من أجل تشجيع ومؤازرة اللاعبين".

واستمر "بالطبع كان هناك محاضرات فنية لكن قبل المباراة النهائية تحديدا تم التركيز على العامل النفسي من خلال الفيديوهات التحفيزية للاعبين".

واختتم "سعداء بالدعم والإشادة وأيضا فرحة الجماهير، أشعر وأن كرة اليد في مصر بدأت تأخذ مكانتها الطبيعية، نتمنى أن تصبح لعبة شعبية مثل كرة القدم".