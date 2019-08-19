شاهد.. لاسارتي يودع جمهور الأهلي: لم أعد مستمرًا في أعظم نادٍ.. وأنا من الآن مشجع

وجه الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للأهلي، رسالة إلى الجماهير الحمراء عقب إقالته من منصبه.

قال لاسارتي، عبر حسابه على إنستجرام، "أشعر بالأسف تجاه جماهير الأهلي.. وحزين لأنني لم أعد مستمرًا مع أعظم نادي

مرة أخرى.. أنا من الآن مشجع لهذا النادي".قررت لجنة التخطيط بالأهلي بعد التشاور مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، إقالة لاسارتي ومعاونيه الأجانب من تدريب المارد الأحمر بعد الخسارة من بيراميدز في دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر، وتكليف محمد يوسف بالقيادة الفنية لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.علق الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للأهلي، على منشور لاسارتي، قائلًا: "حظ سعيد" حيث سبق وتعرض لشرح الإقالة من تدريب المارد الأحمر".



