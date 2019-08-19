إيمري: مباراة ليفربول تحدٍ جديد للأرسنال

أوضح الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، أن الجنرز لا يريد أن يواجه ليفربول في البريميرليج قبل أيام من مواجهة الأرسنال مع ليفربول في الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد.

قال إيمري، في تصريحات أبرزتها صحيفة ميرور البريطانية، مازحًا: لا نريد اللعب أمام ليفربول ولكنه تحدٍ واختبار جيد لنا.

وأضاف: هدفنا تقليل الفجوة بيننا وبين ليفربول ومانشستر سيتي، عندما نذهب

للعب أمامهما، تكون لحظة كبيرة لإظهار قدرتنا على أن نكون أقوياء.وتابع: لقد تم سؤالي الأسبوع الماضي عما كنا أفضل الآن من الموسم الماضي، لا أعرف.وقال أوناي إيمري: سنكون في المستوى نفسه إذا سألتني عما إذا كان سنكون أقوياء مع وجود الثلاثي في الخط الأمامي لنا.قال المدير الفني للأرسنال: نريد من جميع اللاعبين أن يُظهروا كيف سنحدث فرقًا كبيرًا عما حدث في الموسم الماضي من حيث النقاط.وأضاف: لكنني أعتقد حقًا أن لدينا الروح في غرفة الملابس، وأنا سعيد لرؤية الفريق يشارك في هذه العملية الآن.وأتم: نحن ذاهبون إلى أنفيلد برصيد 6 نقاط من مباراتين، الجولة المقبلة ستشهد مباراة جيدة لكل مشجعي أرسنال.الفريق اللندني انتصر في الجولتين الأولى والثانية من البريميرليج على كل من نيوكاسل بنتيجة 1\0 وبيرنلي بنتيجة 2\1.جدير بالذكر أن الجنرز يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 6 نقاط، خلف ليفربول بفارق الأهداف.