أتليتيكو مدريد يفوز بصعوبة على خيتافي

سجل ألفارو موراتا مهاجم أتليتيكو مدريد هدفا ثم أهدر ركلة جزاء ليفتتح ناديه مسيرته في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بالفوز 1-صفر على خيتافي يوم الأحد في مباراة أنهاها كل فريق بعشرة لاعبين.

برونو لاعب خيفاتي مع فيتولو لاعب أتليتيكو مدريد في مباراة الفريقين في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد. تصوير: سرجيو بيريز سانز - رويترز.



وقابل موراتا كرة عرضية من كيران تريبيير الظهير الأيمن لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 23 ليهز الشباك.



وبدا أن الأمور ستصب في مصلحة أتليتيكو بشكل أكبر بعد طرد خورخي مولينا لاعب خيتافي بعد خطأ عنيف في الدقيقة 38.



واستمرت الأفضلية العددية لأتليتيكو لمدة أربع دقائق فقط إذ حصل رينان لودي الظهير الأيسر على إنذارين في غضون 60 ثانية وخرج من الملعب بعد مولينا مباشرة.



وأثار جواو فيلكس، المنضم لأتليتيكو مقابل 126 مليون يورو، إعجاب المشجعين بعد انطلاقة مذهلة في الشوط الثاني أسفرت عن الحصول على ركلة جزاء. ونفذ موراتا الركلة لكن الحارس ديفيد سوريا أنقذها.



وخرج فيلكس من الملعب بعد ذلك لكن دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو قلل المخاوف بشأن إصابة الشاب البرتغالي وقال إنه استبدله بسبب شد عضلي وليس بسبب الإصابة.



وواصل أتليتيكو الصمود وحاول الخروج بالفوز لكن خيتافي رفض الاستسلام وسدد البديل أنخيل رودريجيز لاعب خيتافي كرة لامست العارضة قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي.



لكن أتليتيكو حقق في النهاية الفوز في الجولة الافتتاحية للدوري لأول مرة في أربع سنوات ليواصل الفريق سلسلة من النتائج الرائعة والعروض القوية بعدما تألق في فترة الإعداد وفاز على ريال مدريد ويوفنتوس ضمن عدة انتصارات أخرى.



وقال سيميوني ”لعبنا في الفترة الأخيرة مجموعة من المباريات التي كنا مطالبين فيها بالقتال بقوة من أجل الفوز واليوم كان الأمر ذاته“.



وأضاف ”خيتافي فريق يلعب بقوة ودائما ما يتسبب في مشكلات للمنافس ويواصل القتال ولا يستسلم أبدا. ظهرنا بشكل رائع في الشوط الأول وبعد ذلك عندما سنحت الفرصة لتعزيز التقدم لم نستغلها“.



وتحمل موراتا مسؤولية إهدار ركلة الجزاء لكنه شدد على أهمية تحقيق الفوز في الجولة الافتتاحية أمام خيتافي الذي احتل المركز الخامس في الدوري الموسم الماضي وكان قريبا من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.



وقال موراتا ”أهدرت ركلة جزاء وبسبب ذلك اضطر الفريق إلى بذل المزيد من الجهد. أنا متأكد لو كنت سجلت لخرجت الدقائق الأخيرة من المباراة بشكل مختلف“.



وأضاف ”المهم أننا حققنا الفوز. كان من الضروري أن نحقق الفوز اليوم أمام مثل هذا الفريق الصعب“.

