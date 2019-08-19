رياضة | كلوب يتغزل في "الثلاثي" الخطير ويكشف عن أزمة ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يتغزل في "الثلاثي" الخطير ويكشف عن أزمة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بالثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو ومساهمتهم في الفوز 2-1 على ساوثهامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال يورجن كلوب لموقع ليفربول الرسمي: "أنا ممتن للغاية أننا نمتلك محمد صلاح وساديو وماني وفيرمينو فهم في النهائية لاعبون رائعون قادرون على صنع الفارق كما حدث أمام توتنهام".

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وأضاف كلوب: "أزمة ليفربول أمام ساوثهامبتون كانت في تكتل المنافس أمام مرماه لذلك كان يجب الركض أكثر على الأجنحة وينبغي علينا استيعاب ذلك لأننا سنواجه هذا النوع في المباريات القادمة.