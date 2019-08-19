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رياضة | كلوب يتغزل في "الثلاثي" الخطير ويكشف عن أزمة ليفربول

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أشاد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بالثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو ومساهمتهم في الفوز 2-1 على ساوثهامبتون في الجولة الثانية من .

 

وقال يورجن كلوب لموقع ليفربول الرسمي: "أنا ممتن للغاية أننا نمتلك محمد صلاح وساديو وماني وفيرمينو فهم في النهائية لاعبون رائعون قادرون على صنع الفارق كما حدث أمام توتنهام".

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وأضاف كلوب: "أزمة ليفربول أمام ساوثهامبتون كانت في تكتل المنافس أمام مرماه لذلك كان يجب الركض أكثر على الأجنحة وينبغي علينا استيعاب ذلك لأننا سنواجه هذا النوع في المباريات القادمة.

 

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