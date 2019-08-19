رياضة | الجودو يفتح خزائن الذهب بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب ويضع مصر فى الصدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجودو يفتح خزائن الذهب بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب ويضع مصر فى الصدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن لاعبو منتخبنا الوطنى للجودو من فتح خزائن الذهب بدورة الألعاب الإفريقية التى تستضيفها المغرب خلال الفترة من 18 وحتى 31 أغسطس الجارى ، وفازوا بثمانية ميداليات متنوعة بواقع أربع ميدالية ذهبية ، ومثلها برونزية ، ليضعوا مصر فى صدارة الترتيب العام لجدول الميداليات ،

حصد الميداليات الذهبية اللاعبين ، على الشونى وزن 73 كيلو جراما ، عبد الرحمن محمد وزن 81كيلو جراما ، وعلى عيد عبد المعطى وزن 90 كيلو جراما ، رمضان درويش وزن 100 كيلو جراما ، وحقق البرونز محمد عبد الموجود وزن 66 كيلو حراما ، وعبد الله عثمان وزن 81 كيلو جراما ، ولمياء محمد حسن وزن 57 كيلو جراما ، كريمان كامل وزن فوق 78 كيلو جراما .

وأجرى المهندس مطيع فخر الدين رئيس مجلس إدارة إتحاد الجودو ، اتصالا تليفونيا بهاشم محمد هاشم عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة ، هنأه بهذا الفوز , كما أجرى اتصالا آخر بالاعبين وبخاصة اللاعب رمضان درويش الذى فاز على بطل تونس فى 20 ثانية فقط فى المباراة النهائية ، وفاز بالذهب .