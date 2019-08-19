رياضة | ميدو يطالب بتدريس ظاهرة كرة اليد في مناهج المدارس الابتدائية (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يطالب بتدريس ظاهرة كرة اليد في مناهج المدارس الابتدائية (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي مصر المقاصة بتدرس كرة اليد في المدارس الابتدائية بمصر بعد فوز منتخب مصر لناشئي كرة اليد بكأس العالم في مقدونيا.

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وكتب ميدو عبر حسابه على "تويتر": طمبرووك لشبابنا أبطال العالم : كرة اليد في مصر هي الظاهرة التي تستحق فعلا ان تدرس في مناهج المدارس الابتدائية".

كان منتخب مصر قد توج بمونديال كرة اليد للناشئين بعد الفوز على ألمانيا 32-28.