رياضة | شرط جديد يقرب "نيمار" من برشلونة

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اقترب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من الانتقال إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يعتقد أن باريس سان جيرمان سيبيع لأنه لا يريد الإبقاء عليه كقنبلة موقوته في ملعب حديقة الأمراء.

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وأشارت إلى أن إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة، قد يسافر مجددًا إلى العاصمة الفرنسية باريس، في الأيام القليلة المقبلة لحسم صفقة نيمار، مشيرة إلى أن اللاعب قد ينضم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء الإلزامي.

وأوضحت أن برشلونة يريد التعاقد مع عثمان ديمبلي ونيلسون سيميدو، أما برشلونة مستعد للتخلي عن لاعبه الكرواتي إيفان راكيتيتش.