رياضة | منتخب السويس يتعاقد مع لاعب بتروجت لموسم واحد

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي منتخب السويس، على توقيع اللاعب أحمد فتحي، لاعب وسط بتروجت، لموسم واحد على سبيل الإعارة، استعداداً للموسم الجديد من القسم الثاني.

وقام اللاعب بالتوقيع للفريق السويسي في حضور ميمي عبد الرازق المدير الفني، ووائل سعيد وكيل اللاعبين.

وكان فتحي قد إنضم لبتروجت مؤخراً قادماً من كفر الشيخ، قبل أن يقرر مسئولو الفريق البترولي إعارة اللاعب.

وتشمل قائمة التعاقدات الجديدة لمنتخب السويس، كلًا من: محمد عاطف، ومحمود كوكو، وعبد الله شلبي وأسامة مرعي، وماهر العشري ومجدي مسعد دونجا، وأحمد أبو العلا، وأشرف أنور ومحمد الصغير ومحمود المنشاوي ومحمود قطب ومحمد ناجح، وحسن بشندي، ونور العريان، وخالد لطفي، وعصام عابدين.