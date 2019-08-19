رياضة | غزل المحلة يستضيف جمهورية شبين ودياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غزل المحلة يستضيف جمهورية شبين ودياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقام في الرابعة والنصف من عصر اليوم الإثنين، مباراة غزل المحلة، مع جمهورية شبين، ضمن استعدادات الفريقان للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

وسبق لغزل المحلة خوض 4 لقاءات ودية، منذ بداية فترة الإعداد، حقق خلالهم الفوز على دقادوس بستة أهداف نظيفة، وخسر من نبروة 0-2، وتغلب على شربين 4-0، وأخيراً فاز على الزرقا 3-1.