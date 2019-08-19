تعرف على أكثر الجنسيات رواجاً في الدوري السعودي

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تعرف على أكثر الجنسيات رواجا في الدوري السعودي
الإثنين 19 أغسطس 2019
كتب
على احمد
يسيطر أصحاب الجنسية البرازيلية على قائمة اللاعبين الأجانب الذين يخوضون فعاليات الموسم الجديد بالدوري السعودي، برصيد أكثر من 20 لاعبا، كما ستكون للمدرسة التونسية النصيب الأكبر في قائمة مدربي المسابقة بالموسم الجديد، الذي تنطلق فعالياته يوم الخميس المقبل. ومن بين 15 مدربا أجنبيا في البطولة بالموسم الجديد، يتواجد أربعة مدربين من تونس، من إجمالي عدد المديرين الفنيين بالمسابقة. وفي المقابل، تشهد باقي فرق البطولة 3 مدربين من البرتغالي و2 من كل من كرواتيا ورومانيا، ومدربا واحدا من كل من البرازيل وتشيلي والأرجنتين وألبانيا، فيما يتواجد مدرب سعودي واحد فقط هو خالد العطوي المدير الفني لفريق الاتفاق. والقائمة التالية توضح أسماء المدربين الـ 16 لفرق الدوري السعودي بالموسم الجديد: أبها: التونسي عبد الرزاق الشابي. العدالة: التونسي إسكندر القصري. الفتح: التونسي فتحي الجبال. ضمك: التونسي محمد الكوكي. الاتفاق: السعودي خالد العطوي. الفيحاء: البرتغالي جورجي سيماو. النصر: البرتغالي روي فيتوريا. التعاون: البرتغالي باولو سيرجيو. الحزم: الروماني دانيال أيسايلا. الهلال: الروماني رازفان لوشيسكو. أهلي جدة: الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش. الوحدة: الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش. الفيصلي: البرازيلي بريكليس شاموسكا. اتحاد جدة: التشيلي خوسيه لويس سييرا. الرائد: الألباني بيسنيك هاسي. الشباب: الأرجنتيني خورخي ألميرون.
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