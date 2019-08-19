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تعرف على أكثر الجنسيات رواجاً في الدوري السعودي

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على احمد 0 تبليغ

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تعرف على أكثر الجنسيات رواجا في الدوري السعودي

الإثنين 19 أغسطس 2019

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تعرف على أكثر الجنسيات رواجاً في الدوري السعودي

كتب

على احمد

يسيطر أصحاب الجنسية البرازيلية على قائمة اللاعبين الأجانب الذين يخوضون فعاليات الموسم الجديد بالدوري السعودي، برصيد أكثر من 20 لاعبا، كما ستكون للمدرسة التونسية النصيب الأكبر في قائمة مدربي المسابقة بالموسم الجديد، الذي تنطلق فعالياته يوم الخميس المقبل. ومن بين 15 مدربا أجنبيا في البطولة بالموسم الجديد، يتواجد أربعة مدربين من تونس، من إجمالي عدد المديرين الفنيين بالمسابقة. وفي المقابل، تشهد باقي فرق البطولة 3 مدربين من البرتغالي و2 من كل من كرواتيا ورومانيا، ومدربا واحدا من كل من البرازيل وتشيلي والأرجنتين وألبانيا، فيما يتواجد مدرب سعودي واحد فقط هو خالد العطوي المدير الفني لفريق الاتفاق. والقائمة التالية توضح أسماء المدربين الـ 16 لفرق الدوري السعودي بالموسم الجديد: أبها: التونسي عبد الرزاق الشابي. العدالة: التونسي إسكندر القصري. الفتح: التونسي فتحي الجبال. ضمك: التونسي محمد الكوكي. الاتفاق: السعودي خالد العطوي. الفيحاء: البرتغالي جورجي سيماو. النصر: البرتغالي روي فيتوريا. التعاون: البرتغالي باولو سيرجيو. الحزم: الروماني دانيال أيسايلا. الهلال: الروماني رازفان لوشيسكو. أهلي جدة: الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش. الوحدة: الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش. الفيصلي: البرازيلي بريكليس شاموسكا. اتحاد جدة: التشيلي خوسيه لويس سييرا. الرائد: الألباني بيسنيك هاسي. الشباب: الأرجنتيني خورخي ألميرون.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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