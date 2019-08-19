اليوم.. مانشستر يوناتيد يسعى لمواصلة صحوته أمام وولفرهامبتون

الإثنين 19 أغسطس 2019

كتب علي أحمد

يسعى مانشستر يونايتد لمواصلة صحوته عندما يحل ضيفاً على وولفرهامبتون في التاسعة مساء اليوم بملعب "مولينيو"، في ختام منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". ويدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حقق فوزاً عريضاً في ضربة البداية على تشيلسي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب "أولد ترافورد".



ويستهدف مانشستر يونايتد تحقيق الفوز الثاني على التوالي من أجل مشاركة ناديا أرسنال وليفربول صدارة الدوري الانجليزي.

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كما يسعى مانشستر يونايتد لرد إعتباره أمام وولفرهامبتون بعدما تمكن الأخير من تحقيق الفوز بنتيجة 2 – 1 في أخر مباراتين جمعتهما بمسابقتي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي.

في المقابل يبحث وولفرهامبتون عن تحقيق فوزه الاول بعدما تعادل في الجولة الأولى خارج ملعبه مع ليستر سيتي بدون أهداف.

وستكون مباراة مانشستر يونايتد بمثابة "بروفة قوية" لفريق وولفرهامبتون الذي صعد لمواجهة تورينو الإيطالي، في تصفيات الدوري الأوروبي لكرة القدم "اليوروباليج" الخميس المقبل.

ويشارك وولفرهامبتون في الدوري الأوروبي هذا الموسم، بعد أن احتل المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها بالبطولات القارية لأول مرة منذ ظهوره في كأس الاتحاد في موسم 1980-1981.