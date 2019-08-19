شكرا لقرائتكم مليون و800 ألف جنيه مكافأة وزارة الرياضة لأبطال العالم فى اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبلغ إجمالى مكافأة وزارة الشباب والرياضة للاعبى منتخب ناشئين كرة اليد مليون و800 ألف جنيه بعد التتويج بلقب كأس العالم بمقدونيا وفقا للائحة ، بواقع 112 ألف و500 جنية لكل لاعب . وحصل منتخب ناشئين كرة اليد على اللقب لأول مرة فى التاريخ بالفوز على المانيا بنتيجة 32 / 28 فى النهائى . تأهل منتخب ناشئين كرة اليد إلى النهائى بالفوز على البرتغال41 /36 فى نصف النهائى بعد الفوز على ايسلندا بنتيجة 35/31 فى دور الـ8 . Advertisements شهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى. وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

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