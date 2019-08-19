شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض رحيل عبدالله جمعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

جدد مسئولى الزمالك رفض رحيل عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، عقب تلقيه عدد من العروض لرحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والتى كان أبرزها عرض أهلى جدة السعودى.

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وجاء تجديد رفض الزمالك لرحيل جمعة بسبب الحاجة إلى جهوده فى الموسم الجديد، خاصة فى ظل امتلاك الأبيض لظهير أيسر وحيد بجانبه وهو محمد عبدالشافى، الذى شارك بشكل أساسى مع الفريق فى مباراة ديكاداها الصومالى فى ذهاب دور التمهيدى لدورى أبطال إفريقيا، نظرًا لإصابة عبد الله جمعة.

وعاد عبد الله جمعة إلى تدريبات الزمالك أمس بشكل طبيعى ضمن الاستعدادات التى يخوضها الفريق الأبيض استعدادا لمواجهة ديكاداها الصومالى فى العودة المقرر لها يوم الجمعة المقبلة.