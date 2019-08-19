ليفربول يقطع الطريق على الريال ويرفع راتب صلاح لـ430 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا

الموجز



يسعى نادى ليفربول للحفاظ على الجناح المصرى وهداف الفريق محمد صلاح، برفع راتبه الأسبوعى إلى 430 ألف جنيه إسترلينى، وحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن تلك الخطوة أتت بعد الاهتمام المتزايد من عدة فرق أوروبية، وعلى رأسها ريال مدريد الإسبانى بضم الجناح المصرى.

نجح فريق ليفربول فى تصدُّر ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز "بريميرليج" بعد الفوز الصعب على مضيفه ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف وحيد، وتألق السنغالى ساديو مانى مسجل هدف الريدز الأول وصنع الهدف الثانى الذى أحرزه البرازيلى روبرتو فيرمينو، وشارك المصرى محمد صلاح لمدة 79 دقيقة ولم ينجح فى تسجيل أو صناعة أى هدف.

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ورفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط متصدراً الترتيب ومتساوياً مع أرسنال فى الرصيد ذاته، بينما سقط مانشستر سيتى حامل اللقب فى فخ التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق أمام توتنهام.

وسيقوم نادى ليفربول بتمديد عقد محمد صلاح مجدداً من عام 2023 لمدة موسم آخر لينتهى فى صيف 2024، وهو ما يجعل "صلاح" ثانى أعلى لاعب يتقاضى راتباً فى البريميرليج بعد أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد، وحال رحيل "سانشيز" كما هو متوقع إلى نادى إنتر ميلان الإيطالى، سيكون اللاعب المصرى الأعلى أجراً بين كل لاعبى الدورى الإنجليزى.