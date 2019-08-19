رياضة | مدرب الزمالك الجديد يُغازل رئيس النادي والجماهير البيضاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الزمالك الجديد يُغازل رئيس النادي والجماهير البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المدرب الصربى ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ"ميتشو" المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، عن سعادته بعد توليه مهمة تدريب القلعة البيضاء الزمالك.

وخلال تصريحات ميتشو لـ برنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور قال: "أتيت الى القارة الافريقية من 19 سنة، وكان حلمي هو بتدريب الزمالك، لما يكون رئيس نادي بيحب الفوز لازم أقول أني في المكان الصح لأن ثقافتي هي الفوز فقط".

وتابع: " انا سعيد جدا للعمل في اكبر اندية افريقيا، وهو نادي الزمالك تعد منظومة كاملة تعمل باستراتجية تحقق كل احلامي، وأتمنى إسعاد جماهير الزمالك".

يذكر أن الزمالك أعلن عن تعاقده مع ميتشو في منذ قليل ليتولى القيادة الفنية للفريق بعد إقالة خالد جلال الذي خسر بطولة الدوري أمام الأهلي في الرمق الأخير من عمر المسابقة.