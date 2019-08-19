الان تتابع القرعة تضع دورتموند في صدام مع مونشنغلادباخ بكأس ألمانيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 19 دقيقة - 9:05 ص, 19 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 مباريات الدزر الثاني تنطلق يوم 29 أكتوبر برلين - وكالات - الخليج 365 أسفرت قرعة الدور الثاني لبطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، التي جرت الأحد، عن وقوع بايرن ميونيخ في مواجهة مضيفه بوخوم، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، فيما يصطدم غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند بفريق بروسيا مونشنجلادباخ.

ويشهد الدور الثاني للمسابقة ثلاث مواجهات أخرى بين فرق دوري الدرجة الأولى، حيث يستضيف بايرليفركوزن فريق بادربورن، فيما يلتقي فرايبورج مع يونيون برلين، وفولفسبورج مع لايبزج.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الدور الثاني في 29 أكتوبر (تشرين الثاني)، في حين تُقام المباراة النهائية في 23 مايو (أيار) المقبل، بالعاصمة الألمانية برلين.

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