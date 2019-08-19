شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة منتخب اليد بطل العالم تعادل فوزًا في دوري مظاليم كرة القدم.. و«الرياضة» تنقذ الموقف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بخطى ثابتة وسط اهتمام محدود من الجمهور ووسائل الإعلام، شق منتخب مصر لكرة اليد، تحت 19 عامًا، طريقه في بطولة كأس العالم المقامة بمقدونيا، ومع الفوز مباراة تلو الأخرى بدأت الأضواء تُسلط عليهم، بالتحديد بعد التأهل إلى الدور النهائي عقب الانتصار على البرتغال، ليواجه الفراعنة الماكينات الألمانية وسط ترقب العامة.

ومع الاهتمام الواسع من قِبل وسائل الإعلام والجمهور، تمكن الصغار من تحقيق لقب البطولة العالمية، بعد الفوز على ألمانيا بـ32 نقطة مقابل 28، فهو الإنجاز الثاني من نوعه فيما يخص الألعاب الجماعية بشكل عام، والأول لمنتخب أفريقي في هذه الفئة، لينتظر الجميع تكريم هؤلاء الأبطال بما يليق بحسن صنيعهم.

وتحولت حالة الابتهاج والفرح إلى ذهول ودهشة، بعد تردد أنباء تفيد بأن مكافأة منتخب بطل العالم بعد الفوز في المباراة النهائية، التي سيمنحها الاتحاد المصري لكرة اليد، هي 1500 جنيه فقط لكل لاعب، ما أثار سخرية شديدة وسط الجمهور.

فيما أكد هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، صحة الخبر في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع بفضائية «MBC مصر»، حينما أرجع سبب المبلغ المحدد إلى قلة الإمكانيات المادية، وعدم تحديد اللائحة لمكافأة تخص مثل هذا الإنجاز العالمي.

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وبالبحث والتحقق، يتساوى الإنجاز العالمي الذي حققه الشبان المصريون بما يجنيه لاعبو دوري الدرجة الثانية في كرة القدم، فالـ1500 جنيه هي مكافأة منحها مجلس إدارة نادي بلدية المحلة للاعبيه، عقب تحقيق فوز على فريق منية سمنود في نوفمبر 2017، وهو لقاء عادي لم يترتب عليه الصعود إلى الدوري الممتاز.

كما تتساوى مكافأة أبطال العالم مع منحة مجلس إدارة نادي غزل المحلة للاعبيه، حينما تحدد مبلغ 1500 جنيه لكل لاعب حال التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بالفوز على فريق كفر الشيخ.

وتعادل مكافأة منتخب مصر لكرة اليد ما رصده مجلس إدارة نادي الشرقية للاعبيه، حال تعادلهم فقط في أي من مباريات دورة الترقي لبطولة الدوري الممتاز، وهو ما انتهى بعدم صعودهم إلى مصاف الكبار.

وحرص رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد على توضيح الأمور بشكل أكبر بعد حالة السخرية التي ضربت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حينما أعلن في لقاء ببرنامج «الماتش» المذاع بفضائية «صدى البلد»، أنه من المقرر منح كل لاعب مكافأة تتراوح من 110 ألف إلى 120 ألف جنيه وفقًا للائحة وزارة الشباب والرياضة، فيما أعرب عن أن الموضوع برمته فُهم خطأ، لأن المبلغ السابق بالدولار لا الجنيه.

وتسبب الأمر في حالة من السخرية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فعلق حساب يحمل اسم «حسين»: «مكافأة 1500 جنيه لكل لاعب منحها اتحاد كرة اليد الليلة للفائزين بكأس العالم للناشئين، اتحاد محترم عشان كده فقير، لو كان بتاع سبوبة وبيع تذاكر وتيشرتات كنا ضعنا».

فيما عقّب حساب يحمل اسم «تغريد كمال»: «أينعم أنا ماليش في الكورة، بس حوار الـ1500 جنيه المكافأة بتاعة منتخب كرة اليد ده فكرني بالجامعة بتاعتنا، أما صرفت لنا مكافأة 4 كتب تأليف شومان لكل واحد علشان وصلنا نهائي العباقرة، هما غالبًا قصدهم عقاب مش مكافأة!».

واستمرارًا للجدل، علق حساب باسم «عزت صالح»: «منتخب كرة اليد كل لاعب هياخد مكافأة 1500 جنيه، إيه ده هما داخلين جمعيه بـ20 جنيه»، وآخر باسم «حسن أحمد»: «أنا في المكافآت معنديش ياما ارحميني».