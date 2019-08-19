ميسي يغيب عن قائمة الأرجنتين لمواجهة المكسيك وتشيلي الإثنين 19 أغسطس 2019 كتب الخليج 365 أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في المباراتين الوديتين خلال فترة التوقف الدولي الشهر المقبل أمام كلا من تشيلي في 6 سبتمبر والمكسيك في 10 من الشهر ذاته.

وسيغيب نجم برشلونة ليونيل ميسي عن المباراتين بسبب الإيقاف الذي يعاني منه كعقوبة من قِبل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم. ميسي كان الغائب الأبرز عن القائمة، والتى شهدت أيضا بعض المفاجأت بخروج الثنائي أنخيل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان وسيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي لأسباب فنية. Advertisements وضمت القائمة المستدعاة كلا من: حراسة المرمى: إستبيان أندرادا (بوكا جونيورز)- فرانكو أرماني (ريفر بليت)- أجوستين ماركيسن (بورتو) الدفاع: نيكولاس أوتامندي (مانشستر سيتي) جيرمان بيزيلا (فيورنتينا)- ليوناردو بيلاردي (بوروسيا دورتموند)- ماركوس روخو (مانشستر يونايتد) لوكاس مارتينيز (بوكا)- جونزالو مونتيل (ريفر بليت)- نيكولاس فيجال (إنديبنديتي)- نيكولاس تاجليافيكو (أياكس)- ماركوس أكونيا (سبورتينج لشبونة). الوسط: ليوناردو باريديس (باريس سان جيرمان)- جويدو رودريجيز (أمريكا)- جيوفاني لو سيلسو (توتنهام)- نيكولاس دومينجيز (فيليز)- رودريجو دي بول (أودينيزي)- إسيكييل بالاسيوس (ريفر بليت)- ماتياس زاراكو (راسينج)- روبيرتو بيريرا (واتفورد)- لوكاس أوكامبوس (إشبيلية)- مانويل لانزيني (وست هام)- خواكين كوريا (لاتسيو)- أليكسيس ماك اليستير (بوكا جونيورز)- لوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)- باولو ديبالا (يوفنتوس) أدولفو جايش (سان لورينزو).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يغيب عن قائمة الأرجنتين لمواجهة المكسيك وتشيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.