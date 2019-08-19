شكرا لقرائتكم الجبلاية: صرف 200 ألف جنيه كتعويضات لأي مدرب مصري يتم توثيق عقده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو اتحاد الكرة صرف مبلغ 200 ألف جنيه كتعويضات لأي مدرب مصري يتم توثيق عقده مع ناديه بالجبلاية في الموسم الجديد، وفقا للتعليمات الاخيرة من الجبلاية لجميع الفروع والمناطق علي مستوي الجمهورية ، وكشف محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة ، أنه وفقا لمشروع التأمين علي المدربين في الموسم المقبل سيتم خصم مبلغ 150 أو 200 جنيها شهريا من كل مدرب علي أن يتم صرف ٢٠٠ ألف جنيه لكل مدرب في حالة تعرضه لأي حادث أو أصابة بمرض مزمن أو الوفاة.

خاطب اتحاد الكرة فروعه لإخطار الأندية التابعه لكل فرع، بضرورة توثيق عقود المديرين الفنيين والمدربين ومديري الكرة بالاتحاد ليتثنى لهم استخراج بطاقات دخول الملاعب في الموسم الجديد 2019/2020، على أن يكون رسم توثيق العقد هو نسبة 3% من القيمة السنوية للتعاقد تسدد بخزينة الاتحاد عند التوثيق ، وسيتم تشكيل لجنة لشئون المدربين تتولى النظر في أي منازعات خاصة بالمدربين، ولن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادي وتم فسخ التعاقد من جانبه بالتعاقد في ذات الموسم مع ناد آخر في المسابقة ذاتها، ويسمح له بالتعاقد مع ناد آخر إذا كان فسخ العقد من جانب النادي الذي كان يعمل به.

كما سيتم دراسة التأمين الكامل على جميع المدربين الموثق عقودهم بالاتحاد، وسيتم إخطار الأندية بلائحة المدربين ولن يسمح بإستخراج البطاقة المعتمدة بدخول الملاعب إلا لمن تم توثيق عقده.