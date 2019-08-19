شكرا لقرائتكم بهاء مجدى يقترب من الانتقال إلى المصرى البورسعيدى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى بهاء مجدى الظهير الأيسر للزمالك العديد من العروض من أندية الدورى الممتاز، بعد تأكد رحيله عن قلعة ميت عقبة لعدم قيده فى قائمة الفريق الأفريقية المشاركة فى النسخة الحالية من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويعد العرض الأقرب للرحيل له من المصرى البورسعيدى.

وكان عبد الله جمعة قد شارك بشكل أساسى فى مركز الظهير الأيسر على حساب بهاء مجدى مع الزمالك فى الموسم المنقضى، بعد توظيف جمعة فى هذا المركز من قبل السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى السابق للفريق، ليشارك فى 41 مباراة بواقع 23 مباراة فى الدورى و16 مباراة فى الكونفدرالية ومباراة فى كأس مصر ومثلها فى البطولة العربية، وصنع هدفًا فى الدورى، نجح خلالهم لفت الأنظار إليه بعدما تألق بشكل كبير فى هذا المركز.