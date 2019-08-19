شكرا لقرائتكم محمد يوسف يقود تدريبات الأهلى اليوم بعد إقالة لاسارتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقود محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي تدريبات فريقه مساء اليوم الاثنين، والمقرر اقامتها على ملعب التتش بالجزيرة، والتي تأتي ضمن مباريات إياب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال افريقيا.

وقامت إدارة الأهلى بإقالة الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق على خلفية توديع بطولة الكأس من دور الـ16 بعد الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف، لتكلف الإدارة محمد يوسف بتولى المسئولية الفنية للفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.