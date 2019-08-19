شكرا لقرائتكم الجبلاية يخاطب فيفا لتحديد موعد إعلان اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل اتحاد الكرة بريداً الكترونيا "إيميل" إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتحديد موعد إعلان اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية لمدة عام مقبل.

كان من المقرر وصول لجنة من الفيفا أمس لحسم الأسماء المتواجدة في اللجنة إلا أن اللجنة لم تحدد موعد الوصول النهائي ما دفع اتحاد الكرة لمخاطبة فيفا لحسم اللجنة حتي تُمارس مهامها.

تواجد وفد من اتحاد الكرة يوم 5 أغسطس الماضي وتم الإجتماع بوزير الرياضة أشرف صبحي و هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق و ثروت سويلم المدير التنفيذى الحالي لاتحاد الكرة.