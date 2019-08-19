أبطال أفريقيا والعالم.. رفع مكافأة ناشئ اليد لـ 112.500 ألف جنيه لكل لاعب للتتويج بكأس العالم

أحمد أبوعقيل

كشف مصدر مسئول بوزارة الشباب والرياضة عن منح 112,500 ألف جنيه لكل لاعب من أصحاب لقب كأس العالم لناشئين كرة اليد بعد التتويج بالبطولة للمرة الأولى فى تاريخ مصر.

حقق المنتخب المصري للناشئين لكرة اليد إنجازا تاريخيا، بالتتويج بكأس العالم للناشئين على الأراضي المقدونية، بعد الفوز على نظيره الألماني بنتيجة 32 - 28، في المباراة النهائية الكبيرة مساء الأحد. ويعد المنتخب الوطني الأكثر تهديفا فى البطولة حيث أحرز 308 أهداف خلال 9 مباريات خاضها فى مشوار البطولة.

ظفر المنتخب المصري مواليد 2000 بالميدالية الذهبية للمونديال عن جدارة واستحقاق بعدما قدم بطولة للتاريخ في مشاركته الثامنة في هذا الاستحقاق العالمي، بالفوز في ثماني مباريات ضد المجر وكندا وتايوان والسويد وسلوفينيا وآيسلندا والبرتغال وألمانيا، وخسارة واحدة على يد فرنسا بدور المجموعات.

كما كشف المصدر عن حصول أصحاب المركز الثالث للشباب على مبلغ 59 ألف جنيه لكل لاعب بعد حصد برونزية مونديال أسبانيا.

تأهل منتخب ناشئين كرة اليد إلى النهائى بالفوز على البرتغال41 /36 فى نصف النهائى بعد الفوز على ايسلندا بنتيجة 35/31 فى دور الـ8 .

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شهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

قيادة مصرية خالصة

وبقيادة المدرب مجدي أبو المجد ومعه حسين زكي وحمادة الروبي، قدم فراعنة كرة اليد مستوى مميزا منذ البداية وحتى النهاية، وحصدوا مكافأة رائعة وتاريخية بالفوز بلقب كأس العالم للناشئين للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتنا بهذه الفئة العمرية.

أبطال أفريقيا والعالم

واستطاعت مصر المتوجة بكأس أمم إفريقيا العام الماضي على حساب تونس على الأراضي المغربية، فرض قوتها وبراعتها بتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بلقب كأس العالم للناشئين للمرة الأولى في تاريخ المشاركات بمونديال تحت 19 عاما، محققة قفزة ولا أروع بعد مشاركتها بالنسخة الماضية 2017 التي احتلت فيها المركز الرابع عشر.

تعتبر هذه المرة الثانية التي يحصد فيها منتخب مصر لكرة اليد، لقب كأس العالم، بعد الإنجاز الذي لا ينسى مع منتخب الشباب المتوج بمونديال الشباب عام 1993.