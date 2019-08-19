فجر اليوم.. "ميتشو" يوقع على عقود تدريبه للزمالك.. مرتضي منصور:ووالدة "ميتشو" مصرية.. وجده قادة الجيش اليوغوسلافي خلال الحرب العالمية الأولى

أحمد أبوعقيل

وقع الصربي ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ"ميتشو" على عقود تدريبه للزمالك فى جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادى، بمنزل رئيس القلعة البيضاء فجر اليوم الاثنين، لمدة موسم ويرافقه ثلاثة معاونين أحدهم مدرب معاون، وآخر مدرب حراس مرمى، ومحلل آداء.

قال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي هامش جلسة توقيع الصربي ميتشو المدير الفني الجديد للفريق الأبيض علي عقود القيادة الفنية للفريق إن الزمالك يفوز بالمباريات بمهارات لاعبيه ولا يعتمد علي الحكام.

وتابع": ردا علي تقارير سفر ميتشو لصربيا من أجل زيارة والدته المريضة، قائلا:"والدته طلعت مصرية"، وواصل منصور إنه يطمئن جماهير الفريق علي الفترة القادمة مع ميتشو وإنه لم يقم بفسخ عقد السويسري جروس المدير الفني السابق للفريق مثلما فعل الأهلي مع مدربه الأوروجوياني مارتن لاسارتي، قائلا:"جروس رحل بسبب نهاية عقده والاستهتار بعدم حضوره حفل تكريمه ولكن الأهلي هو من قام بفسخ عقد لاسارتي وأنا معملتش كده".

وأضح، رئيس نادي الزمالك،إن الصربي ميتشو المدير الفني الجديد للزمالك كان الخيار الثالث أمام الإدارة للتعاقد مع مدرب جديد بعد البرتغالي فيريرا والأرجنتيني رامون دياز.

وأضاف منصور أن المدير الفني الجديد للزمالك فسخ عقده مع فريق أولاندوبايرتس الجنوب إفريقي ووافق على تدريب الفريق الابيض باستخدام الشرط الجزائي لأنه لولا وجود هذا الشرط كان سيستمر في جنوب أفريقيا.

وأكد رئيس الزمالك أنه يتمنى التوفيق لميتشو في مهمته مع النادي وشدد على أن الإدارة ستوفر كل سبل النجاح له كما أن الفريق يضم لاعبين متميزين على أعلى مستوى.

ميتشو: حلمي تحقق

أعرب الصربي ميتشو المدير الفني الجديد لفريق الزمالك، عن سعادته بتدريب الفريق الأبيض، مؤكدًا أن حلمه تحقق بتولي تدريب الفريق في الفترة الحالية.

وأعلن نادي الزمالك، حصوله على توقيع الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني السابق لأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، لتدريب الفريق الأبيض خلال الجلسة التي جمعته مع مسؤولي نادي الزمالك.

وقال ميتشو في تصريحات تلفزيونية لقناة المحور، إنه يعلم الكثير عن الكرة الأفريقية، حيث جاء إلى افريقيا قبل 19 عام.

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وأضاف أن رئيس نادي الزمالك يحب الفوز وهذا يدفعه للتأكد على أنه في المكان الصحيح، لافتًا أن ثقافته هو أيضا تحقيق المكسب.

واوضح، أن الزمالك لديه كافة مقومات النجاح، والفريق الحالي به أفضل ثلاثة لاعبين مغاربة وأفضل لاعبين من تونس بخلاف اللاعبين المصريين.

وأشار المدير الفني الجديد للزمالك، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد وجود روح ومنافسة قوية بين اللاعبين.

واتم تصريحاته:" الزمالك فريق كبير ينافس على كافة البطولات ولذلك أريد أن اقوم بعمل كبير معه وأن تكون النتائج مع الفريق أكبر رد على عملي".

السيرة الذاتية

ميتشو وإسمه الكامل ميغيل بيريز كويستا وهو لاعب كُرة قدم إسباني سابق ولد في يوم 21 مارس 1986 في مدينة أوفييدو في إسبانيا لعب لعدة أندية منها نادي نابولي وسوانزي سيتي، كما سبق له اللعب مع أندية رايو فايكانو و سيلتا فيغو وريال أوفييدو ولعب أيضاً مع منتخب إسبانيا لكرة القدم مباراة دولية واحدة في 2013، وهو حفيد ميلوتين نيديتش أحد أبرز قادة الجيش اليوغوسلافي خلال الحرب العالمية الأولى، كما درس ميتشو الجغرافيا و التاريخ.

مسيرته الكروية

بدأ ميتشو مسيرته كلاعب في فريق سفوبودا ليوبليانا السلوفيني خلال الفترة بين عامي 1987 و1988، وكان يلعب فى مركز خط الوسط المدافع، ثم انتقل لفريق سينيليتش بلجراد الصربي حتى موسم 1989، ثم استمر في الدوري الصربي مع نادي جرافيكار بلجراد حتى موسم 1991 وأنهى مسيرته في نادي زوركا سوبوتيكا في موسم 1994.

بدأ ميتشو مسيرته التدريبية مبكرا وهو في سن الثلاثين عاما، والمفاجأة أنه بدأ مشواره التدريبي في قارة أفريقيا مع نادي كمبالا سيتي الأوغندي، حيث قاد الفريق في 3 مواسم بين عامي 2001 و2004، وقاد الفريق في موسم 2001 / 2002 للتتويج بالدوري الأوغندي بخسارة واحدة فقط خلال 28 مباراة، قبل أن يحافظ على اللقب في الموسم التالي.

وفي عام 2004، انتقل ميتشو لقيادة فريق سان جورج الإثيوبي، قاده خلالها لثلاثة ألقاب بالدوري الأثيوبي، كان أبرزها عندما قاد الفريق للتتويج بدون هزيمة محققا 19 فوزا و5 تعادلات، وتوج بلقب أفضل مدرب في إثيوبيا.

وفي عام 2006، انتقل المدرب الصربي لقيادة فريق أورلاندو بايرتس بطل جنوب أفريقيا، ليحقق مفاجأة ويقود الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يغادر في يناير 2007 لقيادة فريق يانج أفريكانز ليقود الفريق للتتويج بالدوري التنزاني.



عاد ميتشو من جديد إلى تولي قيادة فريق سان جورج الإثيوبي، واستمر معه حتى موسم 2010، حصد خلالها لقبي دوري أثيوبيا، والكأس الأثيوبي وكأس سيكافا للأندية.



كما تولى ميتشو قيادة الهلال السوادني خلال موسمي 2010 و2011 فاز خلالها بلقب الدوري، ووصل إلى نصف نهائي الكونفدرالية إلا أنه ودع البطولة بالخسارة من فريق الصفاقسي التونسي.

وفي نوفمبر 2011، بدأ ميتشو أول خطواته في تدريب المنتخبات، بتولي القيادة الفنية للمنتخب الرواندي، قاده خلالها في تصفيات كأس العالم في مجموعة ضمت الجزائر ومالي وبنين، إلا أنه ودع التصفيات لتتم إقالته في شهر أبريل، ليتولى تدريب المنتخب الأوغندي في مايو 2013، حيث قادهم إلى التأهل لبطولة أمم إفريقيا للمحليين 2016، لكنه خرج من دور المجموعات بعد احتلال المركز الثالث من المجموعة الرابعة، قبل أن يقودهم لتخطي دور المجموعات في بطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون، وكان قريبا من الصعود لكأس العالم بعد منافسة شرسة مع منتخب مصر، حيث احتل المركز الثاني، ليرحل مع نهاية عام 2017 بسبب عدم دفع راتبه لفترة طويلة.



وفي 3 أغسطس 2017، أعلن نادي أورلاندو بايرتس عودة ميتشو مرة أخرى لقيادة الفريق، حيث خاض معهم 80 مباراة فاز في 38 مباراة وتعادل 26 مرة وخسر 16 مرة، كما قاد الفريق للعودة من جديد إلى دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي بعد غياب 6 سنوات وبالتحديد منذ خسارة نهائي 2013 أمام الأهلي.