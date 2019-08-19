بيان مجلس ادارة سبورتنج يثير الاستياء بين الأعضاء.. ومطالب جماعية باستقالة وردة

اثار البيان الذي أصدره مجلس ادارة نادي سبورتنج برئاسة الدكتور أحمد وردة عقب اجتماعه الطارىء مساء الاحد لمناقشة موضوع انتقال لاعب السلة إيهاب أمين لصفوف النادي الاهلي الكثير من الاستياء داخل جنبات النادي العريق بعدما اعترف المجلس في بيانه صراحة بأن رئيس النادي اتخذ قرارا ببيع الاهلي للنادي الاهلي بشكل منفرد ودون الرجوع لمجلس الادارة وهو ما يعني ان الاستغناء الذي تم بناء على جلسة مجلس الادارة( المزعومة ) ليس صحيحا لان مجلس الادارة لم يوافق في اي جسلة من جلساته على الاستغناء عن الاعب

وكان مجلس الادارة قد أصدر بيانا فجر الاثنين عقب اجتماعه جاء فيه : نظرا لما أثير من إنتقال لاعب كرة سلة إيهاب محمد محمد أمين للنادي الأهلي فقد أجتمع مجلس إدارة النادي بجلسته الطارئة بتاريخ 18 أغسطس2018 و فقد تبين للسادة أعضاء مجلس إدارة بعد المناقشة أن قرار إنتقال اللاعب للنادي الأهلي قد تم بناء على قرار منفرد من رئيس مجلس إدارة النادي دون الرجوعلمجلس الإدارة النادي بأكمله والسيد الدكتور عضو مجلس الإدارة النادي المفوض من قبل المجلس لشؤون كرة السلة وبناء على ماتقدم فقد أتضح أن السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة النادي قد فوض السيد عامر بركات

رئيس اللجنة الرياضية في إتمام عملية إنتقال اللاعب للنادي الأهلي . وقد قرر مجلس إدارة النادي بناء على ما تقدم بعد إستدعاء اللاعب برفقة أسرته وعدم رغبته في تمثيل النادي مستقبلا , إنتقال اللاعب للنادي صاحب الأعلى مقابل مادي نظير للأستغاء عنه والحصول على خدماتهوبما يتوافق مع رغبة اللاعب وإتمام عملية الإنتقال وفقا للإجراءات الواجبة الإتباع بخصوص هذا الشأن بما يتفق مع الوائح المتبعة بالإتحاد المصرى لكرة السلة بخصوص هذا الشأن.

البيان في مجمله أثار العديد من نقاط الاستفهام الجديدة في مقدمتها من هو صاحب التوقيع على ورقة الاستغناء والتي ذكر فيها رقم جلسة مجلس الادارة التي تم الموافقة فيها على انتقال الاعب وهو ما لم يحدث بأعتراف البيان وبالتالي فأن الاستغناء عن الاعب يعد باطلا بعدما اكد رئيس النادي انه لم يوقع على اي ورقة للاستغناء عن الاعب وكذلك ختم نفس الورقة وهو بيت القصيد عند الاعضاء الذين لا يهمهم انتقال الاعب من عدمه وهي القضية الفرعية التي يحاول البعض شد الانظار اليها والبعد عن

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الموقف الاساسي وهي تزوير التوقيع و كذلك خروج ورقة الاستغناء وعليها رقم جلسة مجلس ادارة وهمية .

كواليس الاجتماع شهدت مناقشات عنيفة ولوم شديد لرئيس النادي الذي كان في موقف لا يحسد عليه لانه كان يحاول طوال الجلسة حماية رجله القوي الحاج عامر حسين وابعاد اي شبهات عنه بينما كان امين الصندوق الدكتور طارق طبوزادة هو الاخر يحاول ابعاد اي لوم يلقى عليه بعدما اكدت الروايات ان النادي استلم الشيك الخاص بالصفقة من خلال مندوب تم ارساله الى النادي الاهلي وقام بتسليم ورقة الاستغناء المضروبة واستلم شيك مقابل الانتقال وحصل مندوب النادي على بدلات أنتقال لهذه المأمورية وهو ما يعني علم أمين الصندوق هو الاخر بالصفقة فيما كان الدكتور كريم سرور عضو المجلس و المشرف على كرة السلة مصرا على ضرورة عدم الاستغناء عن الاعب الا انه في النهاية رضخ لرغبة زملائه بعرض الاعب للبيع لاعلي سعر بين اندية الدوري الا ان رئيس النادي شدد على رغبة الاعب في الانتقال للنادي الاهلي رغم وجود عرض من الزمالك يفوق عرض الاهلي حاليا ب 250 الف جنية وهو ما يعني ضرورة وصول عرض الاهلي لنفس السعر او ربما اعلى حال مزايدة الزمالك بمبلغ اكبر وهو الامر المتوقع .

اعضاء النادي طالبوا بضرورة الكشف بشفافية تامة عن كل الوقائع خاصة بعد اعتراف البيان بتحرك رئيس النادي المنفرد والتزوير العلني في الاستغناء لعدم وجود مجلس الادارة و بدأت المطالب بضرورة استقالة رئيس النادي وابعاد رئيس اللجنة الرياضية عن منصبه بعد هذه الوقائع .