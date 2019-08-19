اتحاد الكرة يدرس زيادة بدلات الحكام في الموسم الجديد

يدرس اتحاد الكرة، زيادة بدلات الحكام في الموسم الجديد، من أجل تحفيزهم وحثهم على بذل أقصى جهد لديهم وتقليل الأخطاء التي تحدث في المباريات.

وعلمت "الوفد"، أن لجنة الحكام برئاسة سمير عثمان، تجهز تصورًا بزيادة البدلات، ليحصل حكم الساحة على 6 آلاف جنيه، والمساعدين والحكمين

الإضافيين على 3 آلاف جنيه، ويحصل الحكم الرابع على 2000 جنيه.

والجدير بالذكر، أن بدلات الحكام كانت عبارة عن 3 آلاف جنيه لحكم الساحة و2250 للمساعدين والإضافي و1500 للحكم الرابع.